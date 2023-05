Cesare Cremonini e la giornalista Giorgia Cardinaletti farebbero sul serio e il cantante l’avrebbe già presentata ai suoi amici più intimi.

Da qualche settimana circolano voci in merito a un presunto legame sentimentale tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti e, benché i due non abbiano confermato o smentito la questione, il settimanale Chi ha fatto sapere che la giornalista “sarebbe ormai di casa” a Bologna, dove il cantante abita, e che lui l’avrebbe presentata ai suoi amici di sempre.

“L’ha presentata agli amici più intimi svelando intenzioni serie. Molto serie”, si legge sul settimanale.

Giorgia Cardinaletti

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti insieme: le indiscrezioni

Cesare Cremonini fa sul serio con Giorgia Cardinaletti: il settimanale Chi ha fatto sapere che tra i due sarebbe scoccata la scintilla durante un’intervista tv e, da quel momento, sarebbero diventati inseparabili. L’ultima relazione nota del cantante era stata quella con Martina Maggiore, a cui lui aveva dedicato il brano Giovane Stupida.

Dopo l’addio alla Maggiore il cantante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi lui si deciderà a uscire allo scoperto con Giorgia Cardinaletti (che a sua volta non ha proferito parola in merito alla questione).

