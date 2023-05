Elisabetta Canalis è stata paparazzata mano nella mano con Georgian Cimpeanu, con cui ha ritrovato la serenità dopo l’addio al marito.

Elisabetta Canalis non ha ancora rotto il silenzio in merito al suo addio a Brian Perri (l’ex marito e padre di sua figlia Skyler Eva) ma nelle ultime ore il settimanale Chi ha confermato di aver avvistato l’ex velina mentre camminava mano nella mano con Georgian Cimpeanu, l’istruttore di kick boxing con cui farebbe coppia fissa ormai da diversi mesi e con cui si sarebbe ormai decisa a uscire allo scoperto.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu mano nella mano

Archiviata la fine del suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, Elisabetta Canalis avrebbe ritrovato la serenità al fianco dell’istruttore di kick boxing Georgian Cimpeanu, con cui per la prima volta è stata avvistata mentre camminava mano nella mano. I due starebbero dunque vivendo la loro storia alla luce del sole, ma al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio in merito alla questione.

L’ex velina starebbe continuando a vivere a Los Angeles per il bene della figlia Skyler Eva, che così potrebbe vedere più spesso suo padre Brian. Al momento la Canalis non ha parlato pubblicamente delle cause del suo divorzio dal chirurgo e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

Riproduzione riservata © 2023 - DG