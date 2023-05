Curiosa confessione lato moda da parte di Chiara Ferragni che ha svelato il motivo per cui un suo outfit “scopriva” tutto.

Anche Chiara Ferragni sbaglia con alcuni capi d’abbigliamento. Già di per sé questa sarebbe una “notizia”. Ma a destare tanta curiosità è stata la stessa ammissione della diretta interessata che qualche ora prima, ad un evento, aveva indossato un top “biricchino” che mostrava il lato A ma solo a causa di un… errore.

L’errore di Chiara Ferragni nell’outift

Attraverso un divertente filmato condiviso in queste ore su Tik Tok, la bella Chiara ha svelato di essere incappata in un errore nel vestire un top bianco. La Ferragni, infatti, ha ammesso di aver indossato un capo di abbigliamento che, di fatto, scendeva troppo ogni tanto e mostrava un seno.

“Ieri mi sono lamentata tutto il giorno perché il mio top non stava su e si vedeva una te**a”, ha spiegato la moglie di Fedez. “Poi ho scoperto di aver messo il top in modo completamente sbagliato. Sono proprio una deficiente”, ha detto Chiara mostrando il top come andava vestito e come, invece, lei lo aveva portato.

“Vi è mai successo?”, ha chiesto ai fan. Tantissimi hanno subito commentato spiegando di essersi trovati nella sua stessa situazione: “Siamo tutti un po’ Chiara”, “Certo, sempre mi capita”, hanno detto alcuni utenti. Insomma, l’errore dell’influencer ha sicuramente portato il sorriso a tutti e tutte le “comune mortali”.

Di seguito anche la curiosa confessione dell’imprenditrice digitale sul suo errore in un video condiviso su Tik Tok:

