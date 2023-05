Un video: tanto è bastato ai fan di Katia Follesa per paragonare la figlia ad una famosissima diva del cinema. Fan in delirio…

Di solito è lei che si prende la scena con la sua simpatia e ironia sul palco. Questa volta, Katia Follesa ha ceduto lo scettro alla figlia che è stata protagonista di un simpatico filmato condiviso su Instagram che ha generato grandi commenti tra i fan. Il motivo? La ragazza, per alcuni, è identica ad una famosissima diva del cinema…

Katia Follesa, il video della figlia e i commenti

Katia Follesa

“Danza Kuduro non lo accetto Aghi, avevamo appena ascoltato i Queen… Sei una tamarra e anche un po’ chica mala, e trovo questo momento molto cringe! P.S. il Folletto non è adv, me lo sono comprato con i miei soldi… Era lì perché dovevo usarlo!”. Sono queste le parole della Follesa che hanno accompagno un video della figlia, Agata, che balla sulle note della famosa canzone.

Un filmato che ha avuto tanto successo. Non solo per l’ironia della comica e la bellezza della figlia ma anche, e soprattutto, per alcuni commenti di svariati utenti che hanno notato nella giovane Agata, 13enne, una somiglianza davvero unica con una nota diva del cinema: Angelina Jolie.

Diversi seguaci della comica, infatti, hanno scritto: “Ma è bellissima. Sembra Angelina Jolie”. A dar manforte a questa tesi molti altri: “Assolutamente sì, sembra la Jolie da giovane”. Chi è esperto dell’attrice ha addirittura azzardato di più “Agata è identica alla figlia della Jolie e di Brad Pitt. Davvero!”.

Chissà cosa ne penserà la diretta interessata. Sicuramente, considerando la bellezza della Jolie, ne sarà molto contenta.

Di seguito anche il post Instagram della comica e conduttrice con il video del balletto della figlia con i relativi commenti da parte dei tanti seguaci:

Riproduzione riservata © 2023 - DG