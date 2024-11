Federica Pellegrini, il dietro le quinte a Ballando sul caso Madonia: il retroscena

Esce allo scoperto Federica Pellegrini dopo quanto accaduto a Ballando con le Stelle con Angelo Madonia. Svelato il retroscena.

Nelle ultime ore è stato detto tanto a proposito dell’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle per decisione della trasmissione e della Rai. Adesso, è stato rivelato un retroscena legato alle primissime parole dette da Federica Pellegrini, partner del danzatore prima del caos, subito dopo le turbolenze in diretta.

Federica Pellegrini, le parole su Madonia a Ballando

Milioni di telespettatori hanno assistito a quanto accaduto a Ballando con le Stelle nella scorsa puntata con Angelo Madonia che ha discusso con Selvaggia Lucarelli e ha poi lasciato “da sola” Federica Pellegrini nelle interviste di rito.

Quello che ancora non era stato reso noto erano le parole della Divina nel dietro le quinte, proprio a proposito dei fatti accaduti.

A La Volta Buona, nel servizio consueto sul “non visto” di Ballando, Domenico Marocchi ha svelato la classifica intervista che i concorrenti rilasciano dopo le esibizioni.

La Pellegrini ha commentato quanto era appena accaduto in questo modo: “Indipendentemente dai risultati è bello anche trovare un’affinità nella coppia lavorativa, capito? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Però diciamo che io abbozzo abbozzo. E poi mi spiace però essere sempre in mezzo a una discussione che non mi appartiene”, le parole della Divina a caldo.

“mi sono sentita a disagio più volte, però io abbozzo abbozzo, poi mi dispiace anche essere sempre in mezzo a una discussione che non mi appartiene”

Il mea culpa di Madonia

Nelle scorse ore, va detto, era stato lo stesso Madonia a volersi in qualche modo scusare per l’accaduto anche con Federica Pellegrini: “[…] È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”, alcune delle sue parole.