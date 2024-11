Romina Carrisi a pochi mesi dal parto rivoluziona il suo look: un nuovo capitolo per la sua vita, con un aspetto tutto nuovo.

A 10 mesi dalla nascita del figlio, Romina Carrisi ha deciso di sorprendere tutti con un nuovo look. La giovane mamma ha voluto concedersi un cambiamento totale, optando per un nuovo taglio e colore di capelli che ha lasciato tutti a bocca aperta. Romina ha scelto un caschetto biondo con un ciuffo lungo, abbandonando la sua lunga chioma castana, un cambiamento che l’ha resa ancora più radiosa.

Un cambiamento radicale per Romina Carrisi

Fino a qualche mese fa, Romina portava i capelli lunghi e castani, ma ora ha deciso di dare una svolta al suo look.

Il nuovo stile, più fresco e dinamico, sembra essere un omaggio al suo ritorno alla normalità dopo la maternità.

Romina Carrisi

La decisione di cambiare immagine potrebbe anche essere vista come un piccolo gesto di auto-cura per affrontare al meglio il suo nuovo ruolo di madre, nonostante gli impegni quotidiani con il piccolo Axel Lupo.

A soli dieci mesi dalla nascita di suo figlio, Romina ha dovuto affrontare anche la fatica della maternità. Un mese dopo la nascita di Axel Lupo, la giovane mamma aveva rivelato in un’intervista di non dormire molto, ma di preferire gestire tutto da sola, senza ricorrere all’aiuto di infermiere o tate.

Romina Carrisi e la maternità: un nuovo capitolo

Romina, che ha sempre mantenuto una discreta privacy riguardo alla sua vita privata, ha condiviso il suo nuovo aspetto sui social.

Il cambiamento non solo ha sorpreso, ma ha anche messo in evidenza come la maternità stia influenzando positivamente la sua vita e il suo stile personale.

Con il suo nuovo look, Romina Carrisi sembra pronta ad affrontare il futuro con una rinnovata energia. Nonostante i molti impegni, la figlia di Al Bano ha dimostrato di saper trovare il tempo per prendersi cura di sé.