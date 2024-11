Nuovo caso Fedez: “10 spanne sopra”, la scelta fa discutere

Nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Fedez hanno generato tanta curiosità. Il rapper è stato ospite a La Zanzara con Giuseppe Cruciani.

Si torna a parlare di Fedez ma non per le questioni legate alla vita privata e a Chiara Ferragni. Il rapper, in queste ore, ha fatto discutere per alcune dichiarazioni a La Zanzara, programma radiofonico con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. In particolare, l’artista stava parlando, a livello comunicativo, della sua preferenza tra il Generale Roberto Vannacci e la leader del Partito Democratico, Elly Schlein.

Fedez a La Zanzara: la scelta tra Vannacci e Schlein

Intervenuto a La Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Fedez si è reso protagonista di una serie di dichiarazioni decisamente curiose. A destare scalpore la scelta fatta tra il Generale Roberto Vannacci e Elly Schlein.

Chiamato a dire un nome tra i due politici, il rapper ha optato per Vannacci. “Ma facevi le dirette con Zan!”, gli ha ricordato Cruciani facendo riferimento ad un discorso di “fede politica”.

Dal canto suo Federico ha risposto: “Che ca**o me ne frega. La Schlein non attecchisce. Chi voterebbe la Schlein?”. A quel punto Fedez ha precisato che la sua scelta era a livello di pura comunicazione: “Da comunicatore guardo, non giudico e non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein”, il commento a La Zanzara.

Fedez: «Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein, sceglierei Vannacci…». Dalle battaglie social per il ddl Zan all’elogio del generale che “i gay non sono normali”. pic.twitter.com/YzLlgNUNre — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) November 27, 2024

Le reazioni: scoppia la bufera

Le parole di Federico sono subito state riprese sul web dove diversi sono stati i commenti. Alcuni lo hanno attaccato sottolineando come, dopo aver preso determinate posizioni sulla libertà e in difesa del ddl Zan, si sia spostato verso chi, invece, è apertamente “contro” gli omosessuali.

In realtà, come hanno fatto sottolineare tantissimi altri seguaci del rapper, Federico ha fatto una scelta parlando a livello comunicativo, quindi, di fatto il “nuovo caso” legato a Fedez sembra poter essere stato già chiuso sul nascere.