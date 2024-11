“Cosa ha cambiato”: rivelazione sulla malattia di Re Carlo

L’inedita rivelazione sulla battaglia di Re Carlo contro la malattia: ecco cosa ha cambiato per combattere il cancro.

Continuano ad essere di forte interesse internazionale gli aggiornamenti in merito alle condizioni dei membri della Famiglia Reale Inglese. In particolare, nelle ultime ore, hanno destato particolare attenzione le dichiarazioni di Tom Parker Bowles, figlio della Regina Camilla, rilasciate a Saga Magazine, che fanno riferimento a cosa abbia cambiato Re Carlo per combattere al meglio la sua malattia.

Re Carlo e la lotta al cancro: il cambio di dieta

Da quanto si apprende dal figlio della Regina Camilla, Tom Parker Bowles, Re Carlo avrebbe preso sul serio la propria salute dopo la scoperta del tumore. In questo senso avrebbe apportato diverse modifiche anche nella sua alimentazione.

Re Carlo III

Pare che il sovrano abbia cambiato dieta facendo massima attenzione agli alimenti di cui si nutre. “Il re, dopo quello che ha passato di recente, sta riconsiderando cosa e quando mangia. Non sono un nutrizionista, ma so che il cibo fa parte della ‘medicina’ del corpo”, ha detto il figlio di Camilla che è un critico gastronomico.

L’uomo ha fatto anche una sottolineatura curiosa: “Chiedetegli dei formaggi artigianali britannici o del numero di varietà di mele nel frutteto di Highgrove. Lui se ne intende”.

E anche a Natale…

Secondo quanto si apprende, per il Re non ci saranno “sgarri” neppure a Natale. Infatti, parlando della cena di Natale della Royal Family, il figlio di Camilla ha detto: “Continuano a chiedermi come sono i Natali reali, ma in realtà non ci sono mai stato. Ne ho parlato con mia madre e, da quello che ho capito, è abbastanza tradizionale: un tacchino Norfolk di dimensioni decenti con tutti i contorni, mince pie e Christmas pud”.

Insomma, anche in questo senso, nessuna esagerazione non solo per mantenere una certa linea ma soprattutto per aiutare il suo corpo a lottare contro la malattia.