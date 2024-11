“Cosa non mi manca del GF”: Enzo Paolo Turchi senza freni

Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi torna a parlare del suo addio ma anche di certe dinamiche nella Casa.

Alla fine, come in tanti avevano creduto fin dall’inizio della sua esperienza, Enzo Paolo Turchi ha dovuto dire addio al Grande Fratello, così come era capitato in passato con altri reality. Sulla sua uscita, però, il marito di Carmen Russo ha voluto dire qualcosa in più. Intervistato da Chi, l’uomo si è tolto qualche piccolo sassolino dalle scarpe…

Enzo Paolo Turchi e l’addio al Grande Fratello

L’addio a questa edizione del Grande Fratello, va detto, era quotato davvero bassissimo. Eppure, in tanti avevano comunque sperato di vedere Enzo Paolo Turchi presente nella Casa dall’inizio alla fine. Una cosa che, come noto, non si è realizzata. A parlare della sua uscita è stato il diretto interessato a Chi.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Stando al racconto dell’uomo, il suo non sarebbe stato un ritiro vero e proprio ma una sorta di atto dovuto per malattia. “Io sono stato male”, ha esordito. E ancora: “A un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”, ha aggiunto ancora Enzo Paolo.

La stoccata alle dinamiche nella Casa

Nelle parole di Turchi anche una piccola frecciata a certe dinamiche che starebbero prendendosi la scena nelle ultime settimane nel reality. Come già più volte sottolineato anche durante la sua permanenza nella Casa, Enzo Paolo ha detto: “Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi. Adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno“.

In questo senso, l’uomo aveva già più volte sottolineato come era infastidito da certi atteggiamenti e comportamenti dei giovani, in particolare quelli legati alla coppia Shaila-Lorenzo.