La confessione di Federica Nargi: “Mi vergognavo di una cosa…”

Una Federica Nargi a tuttotondo ha sorpreso i suoi fan con parole dolcissime ed emozionanti sulle sue origini e non solo.

Il mondo del piccolo schermo sta imparando a conoscerla meglio grazie all’esperienza a Ballando con le Stelle ma Federica Nargi ha avuto modo di parlare di sé ancora in maniera più profonda con Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’ dove ha ricordato una cosa che le ha creato dei disagi a livello personale per diverso tempo: le sue origini.

Federica Nargi e le sue origini: “Mi vergognavo”

Intervenuta a ‘Da noi… a ruota libera’, la bella Federica Nargi è tornata a commentare con la Fialdini un vecchio post social che faceva riferimento appunto alle sue origini e a Tor Bella Monaca. “Ho scritto queste parole perché in realtà quando sono entrata a far parte di questo mondo mi vergogno di essermi vergognata di dire da dove arrivavo. C’è stato un periodo in cui mi vergognavo, vedevo tutto sbrilluccicante e bello, pensavo che dire: ‘Vengo da Tor Bella Monaca’ mi definisse come persona”.

Federica Nargi

Col passare del tempo, però, la Nargi ha capito cosa fosse davvero importante: “Poi ho pensato: ‘Ma perché devo vergognarmi di dove arrivo? Significa vergognarmi anche della mia famiglia’ In realtà non è così. Vado assolutamente fiera ed è per questo che voglio ricordare che non è giusto additare un quartiere solo con fatti di cronache, problematiche”,

In questo senso l’ex Velina ha aggiunto che proprio a Tor Bella Monaca “vivono davvero tante persone che lavorano dalla mattina alla sera per mandare avanti una famiglia, ragazzi che sono pieni di sogni e hanno voglia di realizzarsi. Quindi i quartieri così sono anche altro. Chi ci vive sa che è una comunità forte in cui tutti ci aiutiamo l’uno con l’altro“.

I pregiudizi e il lavoro da Velina

Spazio anche al passato da Velina così come alla sua relazione con l’ex calciatore Alessandro Matri: “Non mi è mai pesato alcun pregiudizio. Quando mi dicono ‘ex velina’, è vero, lo sono stata”, ha detto con orgoglio la Nargi.

“Posso dire che è stato un lavoro vero e proprio e che ci ho messo il massimo impegno. Io poi non cedo mai e faccio tutto col sorriso sulle labbra, come anche a Ballando“.

E sul privato: “Io compagna di un calciatore? Stiamo insieme da 16 anni, penso di averla sdoganata questa cosa, due figlie… Viviamo la nostra relazione con il massimo della riservatezza”.