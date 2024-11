“La picchio”: minacce orribili al Grande Fratello, scoppia il caos

Bruttissimo momento al Grande Fratello dopo l’ultima diretta. Minacce e parole pesanti tra concorrenti. Ecco cosa è successo.

Fa discutere il Grande Fratello per alcune dichiarazioni tra concorrenti che hanno scandalizzato il pubblico di Canale 5. In particolare alcuni commenti arrivati dopo l’ultima diretta che hanno visto Ilaria Galassi confidarsi in malo modo con Pamela Petrarolo a proposito di Helena Prestes “minacciata” in caso di avvicinamento.

Grande Fratello, Ilaria Galassi contro Helena Prestes

Non sono sfuggiti ai più attenti telespettatori e fan social del Grande Fratello alcune parole dette da Ilaria Galassi a Pamela Petrarolo a proposito di Helena Prestes. Dopo l’ultima diretta del reality, infatti, gli animi si sono scaldati parecchio…

Helena Prestes

“A me se stasera Helena dice ancora qualcosa la meno“. Sono queste le parole contestate a Ilaria Galassi che stava parlando con Pamela dopo la diretta del GF. E ancora: “Fa i paragoni, ma con me i paragoni non li fai. Fatti i ca**i tuoi”.

Dal canto suo la Petrarolo ha provato a placarla: “Basta, per favore, paghi la penale. Sei scema?”. E la Galassi ha ulteriormente aggiunto: “Tanto io voglio andare via da qui”. Una situazione, come detto, che non è sfuggita agli utenti del web che hanno voluto porre l’accento sulle minacce inaccettabili della donna.

Ilaria: “A me se Stasera Helena dice ancora qualcosa la MENO.”



Queste MINACCE O R R I B I L I non sono affatto ammissibili, un programma serio interviene e PUNISCE, senza se e senza ma.



V E R G O G N A. #GrandeFratello pic.twitter.com/0DBv9I78xX — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) November 27, 2024

i dubbi sul caso e la conferma di Jessica Morlacchi

Sebbene probabilmente la “minaccia” della Galassi sia stata solo a parole e non nelle intenzioni vere e proprie, i telespettatori del programma sono rimasti particolarmente colpiti dalle sue affermazioni.

Qualcuno ha ipotizzato altre versioni sull’accaduto ma ha dovuto poi fare i conti con le parole di Jessica Morlacchi che si sono sentite in un altro momento e che hanno confermato le “intenzioni” bellicose della Galassi. In un momento in cui la regia si era soffermata su Giglio, in sottofondo si è sentito dire dalla Morlacchi: “Prendi Helena, Ilaria ha detto che le mette le mani addosso“.

Vedremo a questo punto cosa accadrà nelle prossime ore e se ci saranno novità o provvedimenti.