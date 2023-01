Ecco le location di Ex, la divertente commedia diretta da Fausto Brizzi. Tutti i luoghi nei quali è stato girato il film.

Spesso il cinema si è occupato del tema dell’amore, in particolare di quelli che nascono. Ma a volte anche di quelli che terminano. Tra i film che fanno parte di queso secondo filone c’è anche Ex, una divertente commedia diretta da Fausto Brizzi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2009. Vediamo ora quali sono i luoghi scelti dal regista e dai produttori per girare la pellicola.

Ex: le location del film

Gran parte del film Ex è ambientato a Roma ed è proprio nella Capitale che Fausto Brizzi ha svolto gran parte della riprese. Il film è diviso a episodi e racconta storia diverse: l’ultima storia a essere raccontata è quella di Giulia e Marc.

Tra le location romane troviamo il Cimitero del Verano ma anche la chiesa dei Santi Domenico e Sisto, dove sono state girate sia la scena del funerale di Michela che quelle del matrimonio tra Corrado e Elisa, matrimoni che all’ultimo però salta. Quello che viene presentato come il tribunale dove lavora Luca è invece la Facoltà valdese di teologia.

Claudio Bisio

Spostandosi alle porte di Roma, a Madonna di Bracciano troviamo il Bela Motel, ovvero il motel dove Paolo porta Monique e che nella storia si trova invece in Basilicata.

Per quest’ultima infatti, la produzione ha infatti dovuto lasciare l’Italia e spostarsi all’estero: prima in Francia, per la precisione a Parigi (l’appartamento di Marc è a Rue Blanche 83, al Centre d’Affaires et Congrés CAP 1 troviamo la sede dell’azienda dove lavora il ragazzo) poi in Sudafrica, dove sono state ricreate le ambientazione neozelandesi della storia.

Ex: il cast del film

Essendo il film diviso in diversi capitoli e raccontando storie diverse, gli attori protagonisti di Ex sono davvero tanti. Troviamo Vincenzo Salemme e Nancy Brilli, nei panni di Filippo e Caterina, una coppia che alle prese con il divorzio.

Problemi di coppia li hanno anche Luca e Loredana, interpretati rispettivamente da Silvio Orlando e Carla Signoris. I già citati Giulia e Marc sono invece impersonati da Cristiana Capotondi e Malik Zidi.

Nel cast del film di Fausto Brizzi troviamo poi anche Claudio Bisio, Fabio De Luigi, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Flavio Insinna, Cecile Cassel, Enzo Salvi, Elena Sofia Ricci, Enrico Montesano, Giorgia Wurth, Martina Pinto, Matteo Urzia, Paola Minaccioni e Ludovica Gargari.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG