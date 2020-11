Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un acceso scontro: è la fine della loro amicizia?

All’interno del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno stretto un rapporto in bilico tra l’amicizia e l’amore, e a quanto pare l’ex velino sarebbe ormai stufo delle continue richieste d’attenzioni (non ricambiate) da parte della showgirl. Benché lui le abbia confessato i suoi sentimenti infatti, l’ex moglie di Briatore ha continuato a mantenere le distanze specificando che avrebbe potuto garantirgli soltanto un rapporto d’amicizia. Stavolta Pierpaolo è arrivato al limite, e non ha mancato di dirglielo chiaro e tondo: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi”, ha dichiarato l’ex velino.

Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: la lite al GF Vip

Elisabetta Gregoraci ha rimproverato a Pierpaolo di non averla supportata durante la diretta al GF Vip, dove per l’ennesima volta Alfonso Signorini le ha chiesto di fare chiarezza sui suoi sentimenti per l’ex velino. La showgirl non ha mai negato di essere attratta da Pierpaolo, ma finora ha sempre opposto resistenza a un eventuale liaison con lui. “Non abbiamo una storia, ma a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti”, ha dichiarato la showgirl al reality show.

Pierpaolo a quanto pare si sarebbe stufato della sua indecisione, e così ha messo fine al rapporto d’amicizia (o almeno si è detto intenzionato a farlo): “Per me non è un’amicizia e io non la voglio infatti (…) Adesso però sono arrivato, basta. Ci sono step che vanno oltrepassati. (…) Siccome tu non riesci ad andare oltre allora basta così. Mi aspettavo dell’altro che però non c’è stato quindi ne prendo atto”, le ha detto il gieffino.

Il presunto accordo con Briatore

Stando a un rumor circolato in rete e diffuso da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci avrebbe firmato un contratto “post matrimoniale” col suo ex marito, Flavio Briatore, che le vieterebbe di vivere le sue liaison sentimentali alla luce del sole. Sarà questo il motivo per cui la showgirl ha rifiutato di lasciarsi andare con Pierpaolo? Finora la Gregoraci ha lasciato intendere di non essere completamente a suo agio nella Casa del reality show perché suo figlio, Nathan Falco, la starebbe guardando.