Durante una fuga d’amore Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci a dir poco infuocati.

Belen Rodriguez è finalmente felice accanto all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, e durante una fuga d’amore col nuovo fidanzato – difronte alla splendida cornice del Lago di Como – la showgirl non si è risparmiata neanche difronte ai paparazzi, regalandogli un bacio bollente sulle labbra. La storia tra i due è iniziata quest’estate a Ibiza dopo la controversa e discussa rottura tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il bacio a Antonino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano baci bollenti. Dopo la prima paparazzata a Ibiza i due hanno presto deciso di uscire allo scoperto, e la stessa showgirl ha postato per prima alcuni scatti che la ritraggono col nuovo fidanzato sui social.

Ovviamente la sua nuova liaison non ha mancato di sollevare polemiche, e in tanti sui social l’hanno criticata per aver “dimenticato troppo presto” l’ex marito, Stefano De Martino, con cui era tornata insieme nel 2019 (salvo poi lasciarsi di nuovo durante il lockdown).

La nuova fiamma di De Martino

Mentre Belen sembra finalmente aver ritrovato la serenità in amore, il suo ex marito non sarebbe da meno: di recente Stefano è stato pizzicato in compagnia della famosa modella Mariacarla Boscono, a sua volta ex fidanzata del rapper Ghali. Per il momento i due non hanno confermato la relazione e come sempre il ballerino continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Dopo che la storia con Belen è naufragata irreparabilmente per la seconda volta, Stefano si è trasferito in un nuovo appartamento a Milano (sembra non troppo distante da quello della sua ex, così da consentirgli di vedere spesso suo figlio Santiago).