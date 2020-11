Twitter ha censurato un post di Donald Trump durante lo spoglio delle elezioni presidenziali statunitensi giudicandolo come “fuorviante”.

Al momento è in stallo l’esito delle votazioni presidenziali 2020 negli Stati Uniti, e sembra che potrebbero volerci addirittura settimane prima che si sappia se abbia vinto Donald Trump o il suo rivale, Joe Biden. L’attuale presidente degli Stati Uniti non ha mancato di commentare i “numeri” dello spoglio elettorale in diretta social, e Twitter invece non ha mancato di censurare un suo post:

“Farò una dichiarazione stasera. Un grande vittoria”, ha scritto su Twitter il presidente, che per finire ha accusato l’avversario: “Andiamo alla GRANDE, ma stanno cercando di RUBARE le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”.

Fonte foto: https://twitter.com/realDonaldTrump

Donalt Trump censurato da Twitter

Twitter ha deciso di censurare Donald Trump per un post in cui annunciava la sua vittoria. Del resto la nota piattaforma ha stabilito precise contromisure per tutelare gli utenti dalle fake news, e tra queste ai politici e ai candidati verrebbe vietato di pubblicare messaggi che possano interferire col processo elettorale. Non è la prima volta che Trump viene “zittito” dalla piattaforma, che anche in questo caso ha pensato di censurare il suo post non ritenendolo in linea con le sue regole.

Donal Trump e Joe Biden

Al momento i risultati di queste elezioni presidenziali sono in stallo e sembra che bisognerà aspettare giorni settimane per conoscere il nome del 46° presidente degli Stati Uniti.

La replica di Joe Biden

Twitter ha censurato Trump ritenendo le sue parole fuorvianti mentre il suo rivale, Joe Biden, ha replicato che la vittoria verrà stabilita dai cittadini e che Donald Trump non potrà fare nulla per impedirlo: “Non decide Trump chi vince ma il popolo: sono ottimista”, ha dichiarato Biden (come riporta La Repubblica). Trump ha anche affermato che ricorrerà alla Corte Suprema se dovesse vincere il suo rivale grazie allo spoglio elettorale delle votazioni avvenute per posta.

Fonte foto: https://twitter.com/realDonaldTrump