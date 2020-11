Mentre era intenta a prepararsi in camerino Taylor Mega non ha dimenticato di provocare i fan col suo fisico mozzafiato.

Taylor Mega ha messo in mostra le sue curve provocanti direttamente dal camerino di Live – Non è la D’Urso, dove era intenta a prepararsi prima della diretta tv. Con un blazer dalla scollatura vertiginosa (e sotto -rigorosamente – niente) l’influencer ha sedotto i fan con pose provocanti e il suo fisico da urlo, mettendo in mostra le sue grazie forse più del dovuto.

Fonte foto:https://www.instagram.com/taylor_mega/

Taylor Mega: le foto provocanti

Taylor Mega ha mostrato ai fan il suo look prima della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso, sfoggiando la scollatura a dir poco vertiginosa del suo blazer e le sue lunghe gambe lisce. L’outfit dell’influencer mostrava senza dubbio più del dovuto, ma sui social il successo è stato assicurato: in tanti si sono come sempre prodigati in complimenti e lodi per la bellezza della loro beniamina.

Taylor Mega

Del resto i fan della Mega non sono immuni ai suoi scatti provocanti sui social, e anzi le sue provocazioni sono ormai cosa nota a tutti.

Il libro e il passato difficile

Di recente Taylor Mega ha pubblicato il suo primo libro, La bambina non c’è più, all’interno del quale ha affrontato per la prima volta il suo passato difficile e il problema delle dipendenze. Già durante la sua partecipazione all‘Isola dei famosi l’influencer aveva confessato per la prima volta in diretta tv di aver vissuto un periodo buio in passato, segnato dalle droghe e dagli abusi.

“La storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mi sono persa completamente. Si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga, lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso“, ha raccontato l’influencer a Libero Quotidiano.

Fonte foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/