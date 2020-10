Raoul Bova ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente difficile in seguito al quale è ingrassato di 20 kg.

Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Raoul Bova ha di recente raccontato di aver vissuto un momento molto doloroso dopo aver perso entrambi i genitori. Ma non solo, l’ex marito di Chiara Giordano ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi di salute in seguito al quale sarebbe ingrassato 20 chili. Ad aiutarlo ad affrontare questo periodo complicato sarebbe stata la scrittura, oltre ovviamente la compagna Rocío Muñoz Morales e i figli.

Raoul Bova ingrassato, il dramma dell’attore

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raoul Bova ha confessato alcuni momenti particolarmente dolorosi della sua vita, raccontati anche nel suo libro “Le regole dell’acqua”. In particolare ha rivelato di aver dovuto fare i conti con un grande dolore dopo la scomparsa dei genitori. Nel 2018, infatti, l’attore ha perso il padre e, dopo appena un anno e mezzo, lo ha lasciato anche sua madre.

Due perdite che hanno inevitabilmente segnato Raoul Bova che, nello stesso periodo, ha smesso anche di lavorare per via di alcuni problemi di salute. “Bisogna essere se stessi, non fare le cose per compiacere gli altri. Oggi mi ha aiutato molto tornare a nuotare, dopo un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia“, ha rivelato l’interprete di numerosi film e fiction di successo.

Il rapporto di Raoul Bova con i genitori

Raoul Bova è sempre stato molto legato ai genitori, così come confessato dallo stesso attore nel corso di varie interviste. A Verissimo, ad esempio, aveva confessato: “Mio papà era riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna da solo facendo l’orto. Lui per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male. Amava i suoi nipoti e so che mi vuole forte e e sorridente“. Per poi aggiungere: “Con lui ho avuto poco contrasti, gli confidavo le cose più intime, le mie insicurezze“.

Bellissimo il rapporto anche con la compianta mamma, scomparsa nel novembre del 2019. “Sono sempre in piacevole compagnia dei miei genitori“, ha confidato l’attore, che aveva annunciato la scomparsa di mamma Rosa dedicandole un toccante post su Instagram: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…“.