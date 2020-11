Adele, dopo una dieta che le ha fatto perdere ben 42 kg, è in splendida forma. La cantante, secondo il The Sun, avrebbe rifiutato una cifra da capogiro.

È considerata una delle cantanti più famose e apprezzate in tutto il mondo. Stiamo parlando di Adele che negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé. Dopo una drastica dieta, che l’ha portata a perdere ben 42 kg, infatti, l’immagine della cantante è totalmente cambiata. Molti, per questo motivo, hanno deciso di ispirarsi a lei per scatenare un cambiamento nella propria vita. Ma come spesso accade – però – c’è chi ha sostenuto ed elogiato la sua caparbietà e chi, invece, preferiva la cantante con qualche chilo in più.

Adele e le diete dimagranti

Le primissime foto di Adele, subito dopo la dieta, hanno fatto il giro del mondo e del web. In molti sono rimasti totalmente esterrefatti e senza parole. La cantante di Hello è diventata, infatti, un vero e proprio modello da cui prendere esempio.

Fonte Foto https://www.instagram.com/adele/?hl=it

Questo non è solo dettato dai chili persi ma soprattutto dalla determinazione che ha dimostrato per raggiungere il proprio obiettivo.

Proprio per questo motivo sono state molte le aziende che le hanno proposto contratti – anche milionari – per sponsorizzare i propri prodotti dimagranti. La notizia, infatti, è stata riportata dal magazine The Sun che ha parlato di compensi che hanno raggiunto anche i 52 milioni di dollari a cui, però, la cantante ha preferito dire di no.

Adele rifiuta le sponsorizzazioni

Radiosa, raggiante e in splendida forma: chi segue la cantante sa perfettamente che Adele è più bella che mai. Nonostante questo, però, la cantante ha dimostrato di essere ben consapevole e cosciente dell’impatto che le sue parole hanno su intere generazioni e per questo motivo ha scelto di non voler sponsorizzare nulla.

Non solo pacchetti dimagranti, ad Adele infatti era stato chiesto anche di promuovere libri da cucina, diete vegan e integratori che potessero sostituire anche interi pasti, ma ha sempre rifiutato.

Fonte foto: https://www.instagram.com/adele/?hl=it