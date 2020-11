Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti, ha scritto un messaggio via social dedicato alle tantissime persone che in queste ore hanno espresso il loro dolore.

Il 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80esimo compleanno, Gigi Proietti è scomparso. Dopo la valanga di messaggi di cordoglio e d’affetto che hanno iniziato ad apparire sui social in onore del grande attore, sua figlia Carlotta ha deciso di esprimere la sua gratitudine per quest’ondata di calore senza nascondere il proprio dolore per questa grave perdita nella sua vita.

“Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”, ha scritto Carlotta Proietti nel suo post.

Gigi Proietti: il messaggio della figlia

Carlotta Proietti ha rotto il silenzio e benché la sua famiglia si sia chiusa nel massimo riserbo da quando le condizioni di Gigi Proietti erano iniziate a peggiorare, ha espresso sui social tutto il suo dolore. Unica consolazione in questo momento terribilmente tragico per la famiglia dell’attore sono stati i tanti messaggi d’affetto a lui indirizzati da personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica, oltreché quelli dei tantissimi fan e ammiratori che gli hanno dedicato i loro pensieri via social.

Gigi Proietti

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà”, ha scritto Carlotta Proietti via social.

Le due figlie dell’attore

Carlotta è la figlia minore di Gigi Proietti, che oltre a lei ha avuto un’altra figlia, Susanna. Entrambe hanno deciso di seguire le orme del padre nel mondo del teatro e della recitazione: Carlotta lavorando come attrice e cantante, mentre Susanna è scenografa e customista. Dal 1967 il celebre attore è stato legato a Sagitta Alter – madre delle sue due figlie – che gli è stata accanto fino alla fine.