Elisa Isoardi sembra essere felicemente single e ha scagliato una frecciatina contro il suo ex più noto, Matteo Salvini.

Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv (a settembre sarà al timone di Linea Verde) e a Today ha confessato qualche retroscena sulla sua vita privata, confermando di essere felicemente single e lanciando una frecciatina al suo celebre ex, Matteo Salvini.

I due sono rimasti ufficialmente in buoni rapporti ma la conduttrice ha affermato che non tornerebbe mai a stare insieme ad un politico. “Ah, meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba”, ha confessato a Today.

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi: la frecciatina a Salvini

Dopo la relazione con Matteo Salvini naufragata nel 2018, Elisa Isoardi ha fatto calare un fitto velo di riservatezza sulla sua vita privata. Al momento la conduttrice si professa single e a Today ha rivelato che trovare un partner non sarebbe una priorità per lei in questo momento.

“Quest’anno mi sono dedicata a me stessa e al mio lavoro. Ho compiuto 40 anni e sono molto concentrata su quello che devo fare. Anzi, diciamo che punto tutto sul lavoro adesso. La vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise. D’altra parte io sono sempre stata molto indipendente”, ha ammesso la conduttrice che, dopo l’addio a Salvini, ha anche ribadito di voler avere maggiore discrezione rispetto ai contenuti da lei condivisi sui social (all’epoca del suo addio all’ex leader della Lega fece scalpore il post con cui decise di annunciare la notizia).