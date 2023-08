Elisabetta Gregoraci ha ritrovato la felicità in amore accanto a Giulio Fratini e, secondo indiscrezioni, sarebbe pronta ad avere un figlio.

Dopo il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci sarebbe – secondo i rumor riportati da Leggo – di nuovo pronta ad avere un bebè. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma da mesi la showgirl appare entusiasta accanto al fidanzato Giulio Fratini.

Secondo i rumor in circolazione la questione avrebbe scatenato non poca gelosia in Flavio Briatore, l’ex marito della showgirl, che continua a trascorrere insieme a lei ogni momento disponibile.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e il secondo figlio: le indiscrezioni

Un nuovo bebè in arrivo per Elisabetta Gregoraci? La showgirl è diventata madre del suo primo figlio, Nathan Falco, nel 2010, e in tanti si chiedono se lei e il fidanzato Giulio Fratini un giorno allargheranno ulteriormente la famiglia.

La showgirl ha deciso di vivere con il massimo riserbo la sua liaison con l’imprenditore, con cui fa coppia fissa ormai da quasi un anno. La Gregoraci continua a trascorrere comunque le occasioni speciali insieme a suo figlio Nathan e al padre, Flavio Briatore, che secondo i rumor in circolazione sarebbe estremamente geloso della famiglia da loro costruita insieme.