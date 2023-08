La showgirl Flavia Vento sarebbe tornata a menzionare il discusso divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Da un anno ormai continua a tenere banco il discusso divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono detti addio dopo 20 anni d’unione.

Flavia Vento, finita in passato al centro del clamore generale per un presunto flirt top secret avuto con l’ex calciatore, avrebbe dichiarato nella sua ultima intervista a Nuovo Tv che Totti “non le piacerebbe più” e gli avrebbe anche rivolto i suoi “auguri” per il legame con Noemi Bocchi (la flower designer con cui è uscito allo scoperto dopo l’addio a Ilary).

Flavia Vento

Flavia Vento: il commento su Totti e Ilary Blasi

Flavia Vento non ha mai fatto del tutto chiarezza su ciò che avrebbe vissuto con Francesco Totti all’epoca delle nozze tra l’ex calciatore e Ilary Blasi (quando, secondo Fabrizio Corona, avrebbero avuto un flirt) ma è tornata spesso a menzionare la discussa questione nel corso degli anni.

Oggi Francesco Totti sembra aver trovato finalmente la serenità accanto a Noemi Bocchi e – secondo le indiscrezioni circolate in rete – la sua unione di lunga data con Ilary Blasi sarebbe naufragata proprio a causa di alcuni presunti tradimenti. Sarà vero?