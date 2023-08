Il figlio di Mihajlovic, Miro, ha annunciato pubblicamente che farà l’allenatore e ha scritto un commovente messaggio dedicato al padre.

Il sogno di Miro Mihajlovic, figlio di Sinisa Mihajlovic e di sua moglie Arianna, è quello di diventare un giorno un tecnico professionista proprio come suo padre. Ha deciso infatti di prendere il diploma UEFA C e a seguire è entrato nei quadri della società romana dell’Urbetevere come collaboratore tecnico delle giovanili.

“Ti renderò orgoglioso”, avrebbe scritto sui social il figlio del compianto allenatore annunciando il suo importante traguardo.

Sinisa Mihajlovic: il figlio Miro sarà allenatore

Miroslav Mihajlovic, noto a tutti come “Miro”, sta seguendo le orme di suo padre Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre dopo aver combattuto per anni contro una grave forma di leucemia. Sui social lui stesso ha annunciato l’importante traguardo da lui raggiunto in vesti da allenatore e in tanti si sono complimentati con lui notando, tra le altre cose, la straordinaria somiglianza tra lui e suo padre.

Miro è uno dei cinque figli che Sinisa Mihajlovic ha avuto con sua moglie Arianna che, in questi mesi, ha condiviso tutto il suo dolore per la scomparsa dell’adorato marito attraverso i social.