Migliaia di persone hanno seguito a Bray il corteo funebre per la celebre artista Sinead O’Connor, venuta a mancare lo scorso 26 luglio per cause ancora da chiarire. Ai funerali – che si sono svolti in forma strettamente privata così come voluto dai familiari dell’artista – hanno preso parte anche il presidente dell’Irlanda, Michael D. Higgins, e artisti come Bono e Bob Geldof. In migliaia tra i presenti, scortando il feretro, hanno intonato Nothing compares 2 U, una delle canzoni più famose della compianta artista.

Sinead O’Connor

Sinead O’Connor: i funerali

I funerali di Sinead O’Connor si sono svolti secondo il rito mussulmano a Bray, in Irlanda, cittadina in cui lei stessa aveva vissuto per circa 15 anni. Una folla commossa ha seguito il feretro fino al luogo in cui si è tenuta la cerimonia funebre (n forma strettamente privata). La cerimonia è stata officiata dal capo imam del Centro Islamico d’Irlanda Shaykh Dr Umar Al-Qadri, che ha detto:

“Sinéad ha sofferto più della sua parte di difficoltà e avversità, ma ha portato gioia a innumerevoli persone (…) Era dotata di una voce che ha commosso una generazione di giovani, poteva far piangere gli ascoltatori con la sua risonanza ultraterrena. La voce di Sinéad portava con sé un sottofondo di speranza, che poteva far ritrovare la strada di casa”. Al momento non sono state rese note le cause della scomparsa dell’artista, che un anno fa si era trovata a convivere con la straziante perdita di suo figlio Shane.