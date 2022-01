Sinead O’Connor ha annunciato via social la morte di suo figlio Shane, scomparso nei giorni scorsi dopo essere fuggito da un istituto psichiatrico (stando a quanto riporta l’Ansa) dove era stato ricoverato per aver manifestato in passato tendenze suicide. La famosa cantante irlandese ha scritto per lui un messaggio straziante e commovente: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto”, ha scritto via Twitter la cantante.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: