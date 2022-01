Ashley Graham, la modella curvy più famosa del mondo, ha dato alla luce due gemelli.

Con enorme gioia Ashley Graham ha dichiarato di essere diventata madre di due gemelli, i cui nomi per il momento restano top secret. Lei e il marito Justin Ervin erano già genitori di un bambino, Isaac Menelik Giovanni.

Ashley Graham ha partorito

Attraverso i social Ashely Graham ha annunciato ai fan di essere diventata di nuovo madre: la modella ha dato alla luce due gemelli, nati nel suo appartamento. Lei e il marito Justin Ervin hanno deciso di prendersi del tempo per loro e per la famiglia, e per questo dopo il gioioso annuncio non hanno scritto altro sui social.

“Justin e io siamo entusiasti di condividere con voi che i nostri bambini sono qui. Sono nati questa mattina presto a casa e sono felici e in salute. Mi sto prendendo del tempo per rimettermi e stare con mio marito e i miei tre figli, ma non vedo l’ora di condividere di più con voi. Con amore, Ashley Graham”, ha scritto la top model che, in questi mesi, aveva condiviso con i fan dettagli e retroscena della sua gravidanza.

