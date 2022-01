La cantante Amanda Lear ha subìto un delicato intervento chirurgico al cuore e lei stessa lo ha annunciato ai fan dei social.

Amanda Lear è stata operata al cuore e ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un messaggio scritto sui social (dove si è mostrata sorridente dal letto d’ospedale). “Felice di averlo fatto! Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, ha scritto la cantante nella didascalia al suo post. La Lear sarebbe stata operata in una clinica di Zurigo, in Svizzera (come lei stessa ha svelato attraverso il suo messaggio).

Amanda Lear operata al cuore

Dopo giorni di latitanza dai social Amanda Lear ha annunciato ai fan di essersi dovuta sottoporre a un delicato intervento al cuore. Non sono note le ragioni per cui la cantante ha dovuto sottoporsi all’intervento, quel che è certo è che adesso la celebre star internazionale stia bene, e infatti lei stessa ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni, mostrandosi rilassata e sorridente dal letto d’ospedale. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto alla cantante i loro auguri per una pronta guarigione e in tanti sperano di avere presto sue notizie attraverso i social.

