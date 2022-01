Nozze sfumate per Alessandra Mastronardi? L’attrice sarebbe di nuovo single dopo la fine della sua storia con Ross McCall.

Dopo numerosi rinvii dei fiori d’arancio, Alessandra Mastronardi avrebbe messo fine alla sua unione con il collega attore Ross McCall, con cui si vociferava che presto sarebbe convolata a nozze.

Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi: il matrimonio annullato

Secondo i rumor in circolazione (riportati da Fanpage) la Mastronardi avrebbe messo fine alla sua unione con il collega attore Ross McCall, a cui era legata da 3 anni e con cui presto sarebbe dovuta convolare a nozze. I due convivevano da tempo tra Londra e Roma e sembrava che la loro unione fosse destinata a durare. Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma dai loro rispettivi profili social sarebbero scomparse le foto in cui erano ritratti insieme.

La coppia ha sempre vissuto la propria storia d’amore nel massimo riserbo e al momento non è chiaro se i due si siano davvero lasciati o se abbiano scelto davvero di annullare i fiori d’arancio (su cui comunque avevano mantenuto il più totale silenzio). Sempre secondo indiscrezioni l’attrice avrebbe già una nuova simpatia per un uomo misterioso, ma anche su questo al momento non vi sono conferme.

