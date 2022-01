Alessia Marcuzzi ha dedicato via social un messaggio al celebre cantante David Bowie in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno.

Non molti sanno che Alessia Marcuzzi ha avuto l’occasione di recitare al fianco della celebre star David Bowie sul set de Il mio West. La stessa conduttrice lo ha ricordato postando una foto dal set e scrivendo un messaggio per il cantante scomparso (e che l’8 gennaio 2022 avrebbe compiuto 75 anni).

Alessia Marcuzzi e David Bowie: il messaggio

Attraverso un post via social la Marcuzzi ha ricordato il periodo in cui ha recitato sul set de Il mio West al fianco di David Bowie e ha scritto: “Oggi avresti compiuto 75 anni, e ho ritrovato questa foto. No, non e’ un fotomontaggio. Eravamo insieme sul set de “Il mio West” di Giovanni Veronesi e ho avuto l’onore di recitare con te, respirare la tua aria, e guardarti in silenzio per ore. Trascendentale dire”.

David Bowie, che lottava da tempo contro una grave malattia, è scomparso il 10 gennaio 2016.

