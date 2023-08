Giorgia Soleri ha risposto alle domande dei fan dei social in merito alla sua vita privata ora che è tornata single dopo l’addio a Damiano.

Dopo una lunga e importante storia d’amore, Giorgia Soleri e Damiano David si sono detti addio e hanno svelato di aver avuto una relazione aperta. Nelle ultime ore l’influencer e attivista ha risposto ad alcune domande dei fan, e ha svelato perché apprezzerebbe la sua vita di single e quali sono i motivi che la spingerebbero a non prendere in considerazione l’idea di tornare sui suoi passi.

“Come sto adesso che sono sola? Meravigliosamente bene. Avere i miei spazi, le mie abitudini, i miei riti, è qualcosa che mi mette in pace con l’universo ed è stata una necessità di cui ho sentito presto il bisogno. Non tornerei mai indietro“, ha affermato nelle sue stories.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: la verità su Damiano David

Giorgia Soleri ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata ora che, da alcuni mesi a questa parte, è ufficialmente single. Dopo l’addio al frontman dei Maneskin Damiano David l’attivista ha dichiarato che avessero avuto una relazione aperta, versione a cui molti hanno dimostrato di non credere.

“Ragazzi sono onesta, secondo me avete un’idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita. Come ho accettato la coppia aperta? Io non accetto, ma io scelgo!”, aveva detto. Nel frattempo sembra che Damiano David abbia un flirt con la modella Martina Taglienti.