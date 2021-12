Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana e campionessa olimpionica, rivela ai microfoni di Verissimo di aver subito violenza da un suo ex fidanzato.

Elisa Di Francisca, campionessa olimpionica ed ex schermitrice italiana, racconta il proprio passato a Verissimo, parlando, a cuore aperto, a Silvia Toffanin del rapporto vissuto con il padre, fino a una relazione tossica e violenta, vissuta da ragazza, in cui non era libera di fare nulla, tanto che si convinse ad abbandonare la scherma, pur di assecondare un amore che non era tale.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Elisa Di Francisca

Elisa Di Francisca parla del rapporto difficile col padre

Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel corso della puntata del 4 dicembre 2021 di Verissimo, Elisa Di Francisca parla del rapporto difficile che ha vissuto col padre, un uomo rigido e poco malleabile. Anche se non è stato semplice confrontarsi col genitore, l’ex schermitrice italiana afferma che era “innamorata” del padre, anche se i contrasti vissuti l’hanno portato dall’analista, anche se con tanta riluttanza.

Con gli anni, il loro rapporto si è ammorbidito e suo padre ora è un uomo molto dolce con i suoi figli: “Oggi con papà va benissimo, è un nonno fantastico, poi si ammorbidiscono con l’età“.

La relazione violenta e l’aborto

La campionessa olimpionica parla anche di una relazione del passato, fatta di violenze e pressioni psicologiche. A causa di questa persona, decise – quando aveva 18 anni – di abbandonare la scherma. Ecco le sue parole a Verissimo: “Era la mia prima cotta e non sapevo cosa volesse dire l’amore, la relazione, mi ero innamorata e appunto, venendo da questo esempio in casa, credevo l’amore fosse così, ma poi ho capito che voleva esercitare il suo controllo su di me. Ho smesso di fare scherma per lui”.

Dopo aver terminato questo rapporto tossico, Elisa scopre di essere incinta, ma prende un’importante decisione: quella di abortire e non essere legata a un uomo che le aveva fatto solo del male. Oggi è felicemente sposata con Ivan Villa, con il quale ha avuto due splendidi bambini: Ettore e Brando.

Per mettere al mondo quest’ultimo, ha rinunciato alle olimpiadi di Tokyo. Per il momento, ha deciso di fermarsi ma la “sfida” la stuzzica ancora, anche solo per ritornare ad allenarsi, come lei stessa ha sottolineato.

Riproduzione riservata © 2021 - DG