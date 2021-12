Il cantante si racconta da Silvia Toffanin e spiega come è cambiata la sua vita, dopo la partecipazione ad Amici fino al successo musicale.

Durante la sua intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, Aka7even ripercorre la sua carriera musicale, dagli inizi, fino alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, per poi giungere al successo nazionale, ottenuto grazie ai suoi testi originali ed orecchiabili, che hanno conquistato i più giovani e non solo.

Aka7even parla della sua malattia

Aka7even racconta i problemi di salute che lo hanno colpito da bambino e che hanno messo a dura prova la sua famiglia. I dottori non speravano molto nelle cure e dissero ai genitori che – se si fosse svegliato – avrebbe avuto dei problemi molto importanti. Il giovane artista, infatti, è stato in coma a causa della meningite e – durante questa esperienza – sostiene di aver visto i nonni materni che non aveva mai visto, descrivendoli perfettamente alla madre, dicendole anche come erano vestiti. La donna rimase senza parole, perché era un qualcosa che il giovane non poteva sapere.

Il cantante si dice molto credente e che, sin da bambino, è stato molto legato alla fede e alla Chiesa, nonostante, poi, gli impegni di lavoro che lo hanno allontanato un po’ da questo luogo, senza, però, fargli perdere la sua grande fede. Dopo l’esperienza negativa in ospedale, da bambino espresse, sin da subito, la volontà di studiare pianoforte che “era utile per accompagnarmi con la voce“, dice l’artista.

L’amore per me stesso è la cosa più importante

La malattia di cui soffrì fu un elemento di discriminazione per il cantante, visto che tutti gli amici non lo accolsero bene, anzi: entrato in classe, tutti si discostarono e si misero al muro, per non avere contatti con lui, come lui stesso ha dichiarato a Silvia Toffanin. Un periodo di bullismo che, però, lo ha reso molto forte, nonostante tutto.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Aka7even se ha una relazione, ma lui dice che “l’amore per me stesso è la cosa più importante”: pizzicato, però, dalla conduttrice, afferma che “c’è una frequentazione in corso”, anche se Luca – questo il vero nome del cantante – non ha specifica il nome della persona con cui si sente e si vede.

