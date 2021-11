L’ex allievo di Amici, senza fornire troppi dettagli, afferma di star frequentando una persona, vi riportiamo le sue parole in merito.

E’ inevitabile che, talvolta, un cantante diventi oggetto di interesse da parte della gente non solo a livello di produzione artistica ma anche, in quanto personaggio pubblico, i merito alla sua vita privata.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Questo è proprio ciò che è accaduto ad Aka7even, promessa dell’ultima conclusa edizione di Amici che, dopo una tormentata storia d’amore con la ballerina Martina Miliddi (anche lei ex allieva del talent) pare sia rimasto single per diversi mesi.

Le cose però ora sembrano essere cambiate: già in occasione del Festival della scrittura a Salerno, il cantante, alle insistenti domande dei fan circa la sua vita sentimentale, aveva risposto di essere in una frequentazione. Il sito Webboh ha poi riportato un video in cui un vocalist, ad una serata, pare abbia fatto riferimento ad una fidanzata misteriosa del ragazzo.

E’ su Vanity Fair che Aka avrebbe vuotato il sacco circa la sua attuale nuova fiamma, confermando la notizia ma senza dilungarsi troppo. Ecco cosa ha detto ai microfoni del magazine: “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip”. Nulla in merito all’identità della ragazza in questione, dunque attendiamo che il tempo ci fornisca qualche dettaglio in più.

Che ne pensate?