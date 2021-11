L’influencer è stata vittima di un’ennesima fake news relativa al suo papà e si è trovata costretta a smentire: ecco cosa è successo.

In queste ore molti fans si sono seriamente preoccupati per le condizioni di Giulia De Lellis e della sua famiglia: nelle ultime ore, infatti, si era diffusa una fake news secondo cui il padre dell’influencer fosse scomparso.

La ragazza, per smentire il tutto, ha pubblicato lo screenshot di questa notizia, rassicurando il suo seguito con queste parole: “Mio papà sta bene, è solo una fake news (i parenti lontani possono tranquillizzarsi)”. Subito dopo, per dar conferma al tutto, ha pubblicato una IG Story a cena proprio con il suo amato papà, che vi mostriamo qui:

Giulia De Lellis interviene sulla fake news riguardante il padre pic.twitter.com/JcMipMMEbA — disagiotv (@disagio_tv) November 20, 2021

Ma qual è l’evento (oltre alla disattenzione della gente) che ha creato così scompiglio da far diffondere una notizia simile? L’influencer, che spesso si batte per diverse cause a sostegno di persone in difficoltà sui suoi profili social, ha pubblicato una richiesta d’aiuto di un ragazzo che aveva perso davvero suo padre. Dunque la ragazza ha voluto dargli visibilità per aiutarlo a ritrovare il genitore.

E noi ci auguriamo che questo tentativo abbia colto nel segno! Che ne pensate della vicenda?