La pop star lancia una stoccata alla collega per non aver parlato pur conoscendo la verità. D’altra parte, ringrazia Lady Gaga del supporto.

Sono mesi ormai che il caso Britney Spears domina letteralmente la scena coinvolgendo un vasto numero di persone. Tra manifestazioni e affetto di vario tipo, in molti si sono schierati al fianco della pop star che, per anni, ha dovuto sottostare ad un controllo maniacale sotto ogni punto di vista da parte del padre Jamie e del suo team.

Ora Britney ha ripreso nuovamente in mano la sua vita e non sono mancati messaggi di affetto e supporto da parte di numerosi colleghi: una in particolare, però, ha deluso del tutto le sue aspettative. Parliamo di Christina Aguilera che, secondo quanto riportato da Biccy, in occasione dei Latin Grammy sarebbe stata invitata dal suo agente a non parlare della vicenda con i giornalisti. Per questo, ha risposto seccamente: “Non posso parlare, ma sono felice per lei”.

Al corrente della vicenda, Britney ha pubblicato un post sui social (che vi riportiamo qui) in cui avrebbe condannato la sua collega per questa “scelta omertosa”, pronunciando le seguenti parole: “Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa?”.

Britney Spears calls out Christina Aguilera for walking away from a question about her conservatorship ending. pic.twitter.com/Lib6FcE4iC — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

Al contrario, la pop star ha sentitamente ringraziato la collega Lady Gaga per aver mostrato vicinanza ed averla supportata (vi mostriamo qui il post). Ecco le sue parole: “Grazie Lady Gaga per aver speso del tempo per dire qualcosa di così gentile. Mi hai fatta piangere, ti amo“.

Britney Spears thanks Lady Gaga for speaking in support of her during an interview. pic.twitter.com/mgXc1wOvzk — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

