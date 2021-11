Secondo alcune voci, la neo coppia composta da Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sarebbe già sul punto di trovare: ecco cosa è trapelato

Sono passate soltanto poche settimane e pare sia già crisi tra l’ex tronista Matteo Fioravanti e la sua scelta, la giovanissima Noemi Baratto.

La coppia è davvero molto fresca in quanto è uscita solo poco tempo fa dal dating show più famoso d’Italia, non rispettando neanche i canonici tempi televisivi. Il ragazzo pareva essere letteralmente stregato dalla giovane riccia sin dal primo giorno in cui l’ha conosciuta, tant’è che la sua presenza l’ha messo subito in difficoltà.

E’ per questo motivo che, non con poca insistenza da parte della padrona di casa e di tutto lo studio, Matteo ha deciso di scegliere Noemi prima del tempo e di cominciare la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Nonostante alcune interviste di coppia in cui parevano felici ed affiatati, pare che i due ora non stiano attraversando un momento idilliaco, tant’è che la situazione pare sia giunta ad un punto di non ritorno.

A riportare la segnalazione è Amedeo Venza che, tramite una IG Story, ha spiegato un po’ i motivi che avrebbero portato i ragazzi ad allontanarsi. Ecco le sue parola: “Crisi profonda tra la neo coppia Matteo e Noemi. I due non riescono a trovare un punto d’incontro su diverse situazioni e la decisione di troncare storia appena iniziata è quasi inevitabile!”

Che ne pensate? Riusciranno a chiarire?