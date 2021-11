La figlia di Silvio Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta, in quanto ha dato alla luce il piccolo Ettore Quinto.

Ennesimo fiocco azzurro in casa Berlusconi: risale a poche ore fa la notizia secondo cui la biondissima Barbara avrebbe dato alla luce il suo quinto figlio, chiamato, per l’appunto Ettore Quinto.

La famiglia si è allargata ancora una volta e si tratterebbe del quinto maschietto. Dunque Barbara, nonostante le sue speranze di ricevere una bella femminuccia, ha dovuto realizzare che sarebbe rimasta nuovamente l’ unica donna di casa.

Il parto sarebbe avvenuto in una clinica svizzera e la new entry è il quattordicesimo nipote per il nonno, il mastodontico imprenditore Silvio Berlusconi. Barbara è la sua primogenita, avuta dalla relazione con Veronica Lario, e, da anni, è legata a Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare.

A 37 anni, la donna è amministratore delegato della holding e, nonostante le mille responsabilità lavorative, riesce comunque a gestire tutti gli impegni che l’essere mamma comporta: lei e Lorenzo infatti, hanno avuto il primo figlio, Alessandro, nel 2007, per poi proseguire con Edoardo nel 2009, Leone nel 2016 e Francesco nel 2018.

Come di tradizione, non poteva che essere maschietto! La donna ci scherzò su, affermando che, se fosse stato davvero così, l’avrebbe chiamato “Quinto”… e ha prestato fede alla promessa!

Congratulazioni a Barbara e al suo compagno! Che ve ne pare?