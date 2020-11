Eleonora Pedron ha lasciato i fan a bocca aperta mostrandosi in uno scatto social con della sensuale lingerie trasparente.

Eleonora Pedron è piuttosto riservata sui social ma stavolta ha deciso di fare uno strappo alla regola mostrandosi con della sensuale lingerie semitrasparente. Oltre ai fan chi ha apprezzato di più lo scatto è stato l’attuale compagno della modella, Fabio Troiano, che ha commentato la foto scrivendo un soddisfatto: “Ebbene sì”.

Eleonora Pedron in lingerie: lo scatto bollente

Con négligé velato e un bustier trasparente Eleonora Pedron ha fatto il pieno di like giocando – per una rarissima volta – a fare la sensuale sui social. In tanti hanno fatto i complimenti all’ex Miss Italia per la sua straordinaria bellezza e il suo fisico mozzafiato. Come sempre il suo nuovo compagno, Fabio Troiano, non ha mancato di manifestarle il suo amore attraverso un commento sotto alla provocante foto.

Eleonora Pedron

I due hanno iniziato a frequentarsi poco più di anno fa dopo la fine della storia tra la Pedron e l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis, e oggi a quanto pare tra loro continuano a procedere a gonfie vele.

Il nuovo amore dell’ex Miss

Oltre ai due figli (Inés Angelica e Leon Alexandre, nati dall’amore per Max Biaggi) la Pedron è molto concentrata sul suo nuovo amore con Fabio Troiano, a cui sui social ha dedicato spesso messaggi d’amore e dediche romantiche.

“Fabio e io ci stiamo, appunto, conoscendo. Vado cauta. Ma sento profondamente che sono serena come non mi capitava da tempo. Abbiamo un rapporto equilibrato, bello che stiamo costruendo giorno dopo giorno”, ha raccontato a Gente a proposito della storia d’amore. I due convoleranno presto a nozze? Per il momento sulla questione tutto tace ma i fan dell’ex Miss sperano tanto di vederla presto all’altare.