Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, si ritrova a vivere un altro terribile lutto: è morto l’amato padre Mauro.

Dopo venti giorni dalla morte di Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni si ritrova ad affrontare un’altra terribile perdita: è morto il padre Mauro. La dolce metà del batterista dei Pooh ha comunicato la triste notizia sul suo profilo Facebook, con una fotografia davvero commovente. L’immagine ritrae Stefano con il suocero e, a didascalia, Tiziana ha scritto una dedica che fa venire la pelle d’oca. “E adesso lassù voi due che farete???”, si chiede la Giardoni riferendosi ai due uomini che più ha amato nella sua vita. Al momento, non sappiamo se l’uomo siamo scomparso a causa del Covid-19 o meno.

La moglie di Stefano D’Orazio piange il padre

Una fotografia davvero bellissima, quella condivisa da Tiziana per annunciare la morte del padre. Molto probabilmente è stata scattata lo scorso Natale, visto che sia Stefano che il signor Mauro indossano il classico maglione delle feste. La Giardoni, a didascalia di questa immagine dolcissima, ha scritto:

“E adesso lassù voi due che farete??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori… ciao papino mio… ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”.

Poche parole, ricche di tristezza. In soli venti giorni, la donna si è ritrovata a dover fare a meno di due figure per lei fondamentali: il marito Stefano, scomparso a causa del Covid-19, e il padre Mauro.

I messaggi di cordoglio

Tiziana, in un altro post, ha spiegato che i funerali del genitore si terranno “domani alle ore 11:00 nella Cattedrale Ss Pietro e Paolo in Frascati Piazza San Pietro”, invitando gli “amici che hanno piacere di partecipare” a dare l’ultimo saluto al suo adorato papà. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione dei fan, che l’hanno riempita di messaggi di cordoglio. Tra questi c’è anche Roby Facchinetti, già provato per la morte dell’amico e collega D’Orazio.

Il cantante dei Pooh ha scritto: “Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”. Facchinetti è sconvolto da questa ennesima brutta notizia.