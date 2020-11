Fabrizio Corona si sposa per la seconda volta? Secondo Dagospia il Comune di Roma avrebbe già affisso le pubblicazioni di nozze.

Fabrizio Corona è finito di nuovo al centro del gossip, ma stavolta non per altri guai con la giustizia: sembra infatti – secondo Dagospia – che l’ex Re dei paparazzi sarebbe pronto a convolare a nozze con una donna di nome Lia Del Grosso. La signora in questione avrebbe postato alcune foto sui social che lascerebbero presagire un’unione con l’ex Re dei paparazzi mentre secondo il settimanale di Alberto D’Agostino il comune di Roma avrebbe già affisso le pubblicazioni di nozze che, farebbero proprio riferimento a una presunta unione tra Corona e la donna.

Nel frattempo l’ex Re dei paparazzi ha smentito la notizia a Novella 2000 affermando: “Tutto ciò che è emerso negli ultimi giorni sarebbe finto e non corrisponderebbe assolutamente alla realtà. Anzi, ogni cosa che è stata affermata non ha fondamenti di verità”.

FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona e Lia Del Grosso: i rumor sul matrimonio

Si è sparsa velocemente la voce sulle presunte seconde nozze di Fabrizio Corona con Lia Del Grosso, una donna lontana dal mondo dello show business (e che però, a quanto riporta Leggo, sarebbe amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency ).

Fabrizio Corona per il momento ha smentito la notizia delle sue imminenti nozze (che, stando a Dagosia, si sarebbero dovute svolgere entro 180 giorni visto che le pubblicazioni a suo nome sarebbero state affisse il 19 novembre), mentre la donna a cui è stata attribuita la liaison non ha smentito la notizia, e anzi sui social ha condiviso alcuni post che hanno alimentato ulteriormente i dubbi dei fan. In uno di questi Lia Del Grosso ha condiviso l’immagine di alcune fedi e ha scritto: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”.

Molti fan l’hanno attaccata via social non credendo alla notizia delle nozze e affermando che la donna starebbe cercando solo di ottenere visibilità grazie al nome di Fabrizio Corona. Sarà vero?

Corona torna in carcere? La decisione

Corona sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari ma è possibile che nei prossimi mesi dovrà tornare in carcere per ben 9 mesi (quelli che aveva già scontato in affidamento terapeutico nel 2018) così come stabilito dall’ultima udienza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’ex Re dei paparazzi sui social continua come sempre a difendere il suo diritto alla libertà. “Ora basta! E’ una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così”, ha tuonato via social dopo le ultime decisioni prese dal Tribunale di Sorveglianza sul suo conto.