Spesso le serie TV che raccontano storie vere riescono a conquistare il pubblico. Non è sempre così, certo, ma nel caso di The Crown si può certamente dire che puntare su una serie che raccontasse la vita di un personaggio come la Regina Elisabetta II del Regno Unito è stata una mossa vincente. Sei stagioni, tutte composte da 10 episodi, che raccontano la storia della sovrana nel corso dei vari decenni da quando nel 1947 si è sposata con il Principe Filippo di Edimburgo: vediamo ora dove vedere in streaming tutte le stagioni di The Crown.

Dove vedere The Crown in streaming

The Crown è una produzione originale di Netflix ed è proprio la celebre piattaforma streaming e per vedere tutti gli episodi delle varie stagioni, anche quelle passate, è necessario essere abbonati a Netflix e accedere al suo catalogo.

The Crown

Purtroppo, almeno per il momento, non è possibile vedere The Crown in streaming gratis oppure in TV: l’unica piattaforma ad avere i diritti di distribuzione di tutti gli episodi della serie TV sulla Regina Elisabetta II è infatti, come abbiamo detto, Netflix.

The Crown: la serie TV sulla Regina Elisabetta II

La prima stagione di The Crown II ha inizio nel 1947, quando la Regina Elisabetta II si è sposata con il Principe Filippo di Edimburgo e racconta la sua sua storia fino al 1956, quando è iniziato il secondo mandato da Primo ministro di Winston Churchill.

La seconda stagione inizia da dove termina la prima e prosegue fino al 1964, quando è il Principe Edoardo, l’ultimogenito della sovrana. La terza stagione prosegue invece fino al 1977, un attimo prima del primo incontro tra il Principe Carlo e Lady Diana che è raccontato nella quarta stagione, che si estende fino al 1990.

La quinta stagione di The Crown segue invece tutte le vicende dalla Regina nei primi anni ’90, mentre la sesta racconta la sua storia fino ai primi anni 2000.

