Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di mercoledì 15 novembre? Ecco i dati auditel.

Per la serata di mercoledì 15 novembre ottiene il primo posto sul podio Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti in replica sul primo canale Rai. A sorpresa c’è stato poi un cambio di palinsesti che ha eliminato dalla programmazione di ieri la puntata del Grande Fratello che è stata sostituita dal film Il Gladiatore su Canale 5. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti di ieri sera con i dati auditel!

Sul podio: ‘Il Commissario Montalbano’ al primo posto

Al primo posto come anticipato troviamo la replica de Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti che con Luca Zingaretti ha registrato 3.145.000 spettatori e uno share del 18,8%. Al secondo posto troviamo l’appuntamento con Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli che ha ottenuto uno share del 12,6% ed è stata seguita da 2.095.000 spettatori. Su Canale 5 al posto dell’appuntamento con il Grande Fratello è stato mandato in onda il film Il Gladiatore che ha conquistato 1.426.000 telespettatori e ha registrato uno share del 10,3%.

Luca Zingaretti

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su Italia 1 Killer Elite che ha interessato 1.112.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,3%. In onda su Rai 2 il film Quelli che mi vogliono morto è stato seguito da 1.426.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 6%. L’appuntamento con Una giornata particolare – Garibaldi, la spedizione dei mille ha registrato 979.000 spettatori e uno share del 5,7%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha totalizzato uno share del 5,7% e ha registrato davanti alla tv 808.000 spettatori. La replica del live di X Factor andata in onda su TV 8 e ha interessato 392.000 spettatori e registrato uno share del 2,6%. Infine sul Nove È già ieri ha ottenuto uno share dell’1,7% e ha registrato 320.000 spettatori.