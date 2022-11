Ecco le location di Il Gladiatore, il film diretto da Ridley Scott con protagonista Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio.

Secondo un sondaggio effettuato nel 2014 da Samsung Elettronics, Il Gladiatore è il film più amato degli italiani. Non è noto se è la pellicola diretta da Ridley Scott è ancora davanti a tutte le altre ma, senza dubbio, è tra quelle che più hanno saputo conquistare il pubblico italiano (ma non solo, visto il successo avuto a livello internazionale del film). L’ambientazione nell’antica Roma probabilmente ha aiutato a far innamorare gli italiani di questa pellicola, ma quella che abbiamo visto in realtà non è la vera Città Eterna: le riprese de Il Gladiatore solo in minima parte sono state effettuate in Italia ma non nella capitale. Vediamo ora insieme quali sono le location del film.

Il Gladiatore: le location del film

Le uniche location italiane de Il Gladiatore sono quelle della casa di Massimo Decimo Meridio e le scene ambientate nei Campi Elisi.

La tenuta dove abita il protagonista con la sua famiglia è il Podere di Poggio Manzuoli che si trova nel comune di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. I campi di grano dei “Campi Elisi” sono invece nei colli ai piedi di Pienza, sempre nella Val d’Orcia.

La scena della battaglia iniziale, che nel film è ambientata nelle foreste della Germania, è stata invece girata in Inghilterra, nei pressi di Farnham. Le scene della prigionia del personaggio interpretato da Russell Crowe sono state invece girate in Marocco e la scuola di gladiatori si trova a Ouarzazate.

A Malta è stata invece ricreata la Roma antica: per 19 settimane Ridley Scott ha girato il suo film a Forte Ricasoli e ha anche ricreato una replica del Colosseo grande circa un terzo rispetto a quello reale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG