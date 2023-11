Il metodo Catalanotti è il 37° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola.

A un anno e mezzo dalla morte di Andrea Camilleri, lunedì 8 marzo 2021 su Rai 1 arriva per la prima volta Il metodo Catalanotti, il 37° film della serie de Il Commissario Montalbano. Film che è molto atteso anche perché potrebbe essere l’ultimo della serie con protagonista il commissario più famoso d’Italia, anche se in realtà l’ultimo libro della serie è Riccardino. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Il metodo Catalanotti: il cast e la trama

In questo film il Commissario Montalbano deve indagare sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, uno strozzino che viene trovato morto per via di una pugnalata al petto. Nel frattempo a Vigata arriva una nuova collega di il cui commissario si innamora arrivando a desiderare un cambio radicale di vita.

Luca Zingaretti

Il protagonista è ovviamente a Luca Zingaretti. Nel cast del film ci sono poi anche gli inseparabili Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella e Sonia Bergamasco che interpreta la fidanzata Livia. La grande new entry è Greta Scarano.

Il metodo Catalanotti: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come sempre, a far da sfondo alla storia raccontata anche in Il metodo Catalanotti è l’immaginaria città siciliana di Vigata. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.