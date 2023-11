Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 14 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di martedì 14 novembre è andata in onda sulla Rai la prima puntata della serie tv Circeo dedicata all’omonima strage avvenuta tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Su Canale 5 invece è stato trasmesso per la prima volta in tv lo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore+Iva, che durante il suo tour aveva ottenuto in ottimo successo. Vediamo ora nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle principali reti generaliste con i dati auditel.

Sul podio: Checco Zalone al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo lo spettacolo teatrale di Checco Zalone Amore+Iva andato in onda su Canale 5. Per la prima volta in tv, ha registrato uno share del 19,2% ed è stato seguito da 3.480.000 spettatori. Al secondo posto troviamo la serie tv Circeo in onda su Rai 1 che ha interessato 2.614.000 spettatori e ottenuto uno share del 13,9%. Su Rai 2 l’incontro di tennis Nitto ATP Finals: Djokovic-Sinner ha registrato 2.543.000 spettatori pari ad uno share del 14,6%.

Checco Zalone

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo Di Martedì che in onda su La 7 ha registrato uno share del 6,3% ed è stato seguito da 1.134.000 telespettatori. Su Italia 1 il film Shooter ha ottenuto uno share del 5,2% con 957.000 spettatori davanti allo schermo. L’appuntamento su Rete 4 con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca ha totalizzato 693.000 spettatori e uno share pari al 4,5%. Avanti popolo in onda su Rai 3 ha registrato 380.000 spettatori pari ad uno share del 2,1%. Nelle ultime posizioni troviamo TV 8 con il film 2012 che ha registrato 283.000 spettatori e uno share dell’1,6%. Infine La dura verità sul Nove ha interessato 267.000 spettatori e ha registrato uno share dell’1,4%.