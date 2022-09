Ecco come fare a vedere Primo Appuntamento 2022 in streaming e in TV: è il dating show condotto da Flavio Montrucchio.

Si può incontrare l’amore della propria vita al tavolo di un ristorante? A volte sì ed è proprio ciò su cui si basa Primo Appuntamento, il dating show in onda dal 2017 e che dal 2019 è condotto da Flavio Montrucchio. Il format del programma è molto semplice: una coppia di single si incontra per la prima volta al tavolo di un ristorante, lì oltre a cenare hanno modo di chiacchierare e iniziare a conoscersi. E poi, come si dice, se son rose fioriranno e il loro rapporto può continuare anche lontano dalle telecamera, altrimenti i due prenderanno strade diverse. Ecco allora dove vedere Primo Appuntamento 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere Primo Appuntamento 2022 in streaming e in TV

Volete vedere Primo Appuntamento 2022? Basta sintonizzarsi al martedì sera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire da martedì 6 settembre 2022. Ogni puntata del programma va in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. In totale gli episodi di questa settima edizione del dating show condotto da Flavio Montrucchio sono 15.

Flavio Montrucchio

E, invece, dove vedere Primo Appuntamento 2022 in streaming gratis? Sul sito realtime.it è possibile seguire in diretta streaming tutto ciò che viene trasmesso sul canale 31 del digitale terrestre, ma nel caso in cui non possiate e vogliate vedere il programma al martedì sera non c’è problema: sempre su realtime.it potrete trovare tutte le puntate del programma da dopo la messa in onda televisiva, in modo che possiate guardarle quando più desiderate.

C’è anche un altro modo per vedere Primo Appuntamento in streaming: tutte le puntate sono infatti disponibili sulla piattaforma on demand Discovery +: per poter vedere tutti i contenuti della piattaforma è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

