La prima stagione della fiction con protagonista Massimo Ranieri è giunta al termine, ma La voce che hai dentro 2 ci sarà?

La prima stagione di La voce che hai dentro è arrivata alla conclusione: quella di venerdì 6 ottobre, infatti, è l’ultima puntata. E come sempre accade quando una stagione di una serie TV finisce, chi l’ha vista si domanda se ci sarà un seguito o no, in altre parole se La voce che hai dentro 2 si farà oppure no. A tal proposito, vediamo ora tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction di Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri.

La voce che hai dentro 2 si farà?

Da parte di Mediaset per il momento non sono ancora arrivate indicazioni riguardo al futuro della fiction, non si sa quindi ancora se La voce che hai dentro 2 si farà oppure no. Gli ascolti fatti registrare dalle puntate della prima stagione non atteso del tutto le aspettative ma c’è comunque la possibilità che la fiction continui.

Massimo Ranieri

Giulia D’Aloia, che nelle serie TV interpreta il ruolo di Anna Ferrara, in un’intervista rilasciata a Fanpage ha dichiarato: “Credo proprio che ci sia margine per una seconda stagione e lo spero. La fiction si chiude, ma il segreto è lasciare sempre le storie dei personaggi in potenza, anche la vita è così. È stato veramente emozionante. Inoltre sto ricevendo messaggi di stima, affetto, da conoscenti e non, tutto questo è davvero incredibile. È la prima volta che provo una sensazione così totalizzante”. Non ora che attendere una comunicazione da parte di Mediaset.

La voce che hai dentro: il cast

Come detto in precedenza, il protagonista principale di La voce che hai dentro è Massimo Ranieri, nel cast sono poi presenti anche Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Gianfranco Gallo, Ruben Rigilli e Nando Paone, oltre alla già citata Giulia D’Aloia.