Ecco dove vedere Braccialetti rossi in streaming: è una delle fiction Rai che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo.

Vi ricordate di Braccialetti rossi? Se siete fan delle fiction Rai, molto probabilmente sì. E’ stata una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni, capace di incollare allo schermo milioni di spettatori di puntata in puntata e di stagione in stagione. Le tre stagioni della serie TV ambientate all’interno di un ospedale infantile sono andate in onda rispettivamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016: se volete rivedere tutti gli episodi di Braccialetti rossi, o volete vederli per la prima volta, vediamo ora come fare.

Dove vedere Braccialetti rossi in streaming

Tutte le puntate di Braccialetti rossi si possono vedere in streaming (e in maniera del tutto gratuita) su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo, che sia lo smartphone, il computer, i tablet o la Smart TV. A RaiPlay si può accedere o collegandosi al sito ufficiale oppure tramite l’app ufficiale.

Braccialetti rossi

Una volta che vi siete collegati a RaiPlay non vi resta che cercare nella sezione dedicata alle fiction Braccialetti rossi. A questo punto potrete scegliere quale episodi e di quale stagione vedere. Ricordiamo che su RaiPlay potrete vedere in qualunque momento qualsiasi contenuto in onda sui canali Rai, sia in diretta che non. Ricordiamo inoltre che Braccialetti rossi è trasmessa in replica anche da RaiGulp.

Braccialetti rossi: il cast della fiction

Vi ricordate chi sono i protagonisti di Braccialetti rossi? Nel cast della fiction Rai troviamo Carmine Buschini nei panni di Leo, Aurora Ruffino in quelli di Cris, Brando Pacitto è Vale, Mirko Trovato è invece Davide.

Hanno poi recitato nella serie TV anche Pio Luigi Piscicelli, Lorenzo Guidi, Denise Tantucci, Angela Curri, Daniel Lorenz Alviar Tenorio, Cloe Romagnoli Nicolò Bertonelli, Silvia Mazzieri e Maria Melandri.