Ecco quali sono le location di Cuori, la fiction ambientata nella Torino degli anni ’60 che racconta la storia dei primi trapianti di cuore.

La storia di un gruppo di medici, nella Torino di fine anni ’60, decisi a fare la storia della medicina mettendosi alla prova con operazioni mai eseguite in precedenza, come i trapianti di cuore: può essere riassunta così Cuori, la fiction di Rai 1 in onda da domenica 17 ottobre 2021. La trama è poi arricchita da alcune lotte di potere all’interno dell’ospedale Molinatte e dalle storie personali dei vari protagonisti. Ma vediamo ora quali sono le location di questa serie TV.

Cuori: le location della fiction

Come detto in precedenza, la fiction Cuori è ambientata a Torino. Ma dove sono state girate le varie scene? Nel capoluogo piemontese la troupe si è spostata in varie zone della città. Alcune scene sono state girate in centro tra il Teatro Carignano, la Galleria Subalpina, il Cinema Romano, Palazzo Cisterna, la Cavallerizza Reale e il Parco del Valentino con il suo Castello.

Torino

Tra i luoghi di Cuori troviamo anche l’ex Ospedale Militare Riberi, che è stato utilizzato come volto esterno delle Mollette (le scene all’interno dell’ospedale sono invece state girate negli Studi Lumiq). Tra le location troviamo poi anche i Docks Dora, il Circolo Canottieri Armida, il Monte dei Cappuccini e la Facoltà di Anatomia.

Alcune location di Cuori si trovano invece fuori Torino, tra queste troviamo il Villaggio Leumann di Collegno, alle porte del capoluogo piemontese, e il Ponte del Diavolo a Lanzo.

Cuori: il cast della fiction

La fiction Cuori è diretta dal regista Riccardo Donna e i protagonisti principali sono tre: Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Due attori a un’attrice che il pubblico della Rai conosce molto bene. Completano il cast della fiction Carola Stagnaro, Gaia Messeklinger, Simona Nasi, Piero Cardano e Mario Viecca.