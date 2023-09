Su Rai 2 arriva Il Collegio 8 ma in una location diversa rispetto a quella che avevamo imparato a conoscere nelle precedenti edizioni.

Domenica 24 settembre su Rai 2 inizia Il Collegio 8, la nuova edizione del reality che ci porta sui banchi di scuola ma indietro nel tempo. In questa stagione i collegiali tornano nel 2001, l’anno dell’attentato alle Torri Gemelle ma non solo: è la prima volta che il reality è ambientato nel nuovo millennio. Ma questa non è l’unica novità, ce n’è infatti una ancora più grande: c’è infatti un nuovo collegio, una location diversa rispetto a quella che abbiamo potuto vedere e conoscere nelle precedenti edizioni.

Dov’è Il Collegio 8? La location

Il Collegio 8 è ambientato al Collegio San Francesco di Lodi: è questa la nuova location scelta per ospitare gli studenti e le studentesse di questa nuova edizione del reality show.

Maria Rosa Petolicchio

E’ stato fonato nel 1842 e ospita gli studenti delle scuole superiori interne all’Istituto, oltre che gli studenti universitari. Al suo interno sono presenti un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare, una scuola media, un liceo classico e un liceo scientifico. Sin dal 1842 è gestito dai padri barnabiti.

Il Collegio: le location precedenti

Non è la prima volta che il programma di Rai 2 è ambientato in Lombardia, anche il primo collegio, utilizzato per quattro edizioni, era infatti in questa regione, per la precisione a Caprino Bergamasco ed era il Collegio San Carlo Celana.

A partire dalla quinta edizione, fino alla settima, la produzione del programma si è invece spostata nel Lazio, per la precisione ad Anagni, in provincia di Frosinone. La location delle edizione 5, 6 e 7 de Il Collegio era il Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita. Ora, per questa ottava edizione, c’è una struttura diversa che gli spettatori impereranno a conoscere di puntata in puntata.